Популярна співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно змінила образ і зачіску після довгих років одноманітності, вирішила вразити також і природною красою.
Тіна Кароль останнім часом часто показує різні модні образи і хвалиться нарядами від дизайнерів. Причому не забуває співачка і демонструвати, що без косметики вона виглядає нітрохи не гірше. В Instagram вирішили порівняти два різних образи Кароль.
"Яка Тіна Король без макіяжу? 🔥 І в сценічному образі, і з no makeup співачка @tina_karol все одно прекрасна. Згодні? Діліться в коментарях 👇 » - сказано в підписі до порівняльного відео.
Шанувальники відповіли:
Дочка Ані Лорак звернулася за допомогою, засвітивши інтер'єр розкішного будинку: "Людоньки..."
У МОЗ повідомили, коли ковід-хвиля покине Україну: чекати залишилося зовсім недовго
Снігопад і морози вдарять по Україні: синоптики розкрили дату різкої зміни погоди
НП в аеропорту Одеси, є загроза вибуху: перші подробиці
Гривня стрімко котиться вниз: Нацбанк оголосив новий курс долара
"Все одно неймовірна красуня😍; красуня будь😍❤️; прекрасна завжди; фільтрів багато використовує....Без макіяжу; вона завжди красива❤️; все одно красива і ніжна🔥; Без макіяжу або з макіяжем. Все одно красива😍❤️; ніяка; так! Таня прекрасна!; Молодше виглядає;..дивишся на Тіну , - а навколо і весь світ прекрасний ...; До тіні можна по різному ставитися, але безперечно той факт, що вона дуже красива».
Раніше на одному з фан-акаунтів співачки опублікували нове фото. На колажі показали сукню Тіни Кароль синього кольору, в якому вона сидить в кафе. Виявилося, що цей наряд коштує більше двох тисяч доларів.
"Девід Кома. Фіолетова сукня з запахом з кристалами $2012", - повідомляють на фан-акаунті Тіни Кароль.
Раніше повідомлялося, Кароль покрасувалася перед дзеркалом в лосинах і вишиванці, вразивши фігурою: фото
Також, Тіна Кароль в сукні-піджаку і окулярах убила наповал новим образом: "Дівчина, ви шикарні"
Politeka розповідала, Кароль у вузькому шкіряному костюмі показала нову себе: ефектні кадри