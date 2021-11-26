Популярна співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно змінила образ і зачіску після довгих років одноманітності, вирішила вразити також і природною красою.

Тіна Кароль останнім часом часто показує різні модні образи і хвалиться нарядами від дизайнерів. Причому не забуває співачка і демонструвати, що без косметики вона виглядає нітрохи не гірше. В Instagram вирішили порівняти два різних образи Кароль.

"Яка Тіна Король без макіяжу? 🔥 І в сценічному образі, і з no makeup співачка @tina_karol все одно прекрасна. Згодні? Діліться в коментарях 👇 » - сказано в підписі до порівняльного відео.

Шанувальники відповіли:

"Все одно неймовірна красуня😍; красуня будь😍❤️; прекрасна завжди; фільтрів багато використовує....Без макіяжу; вона завжди красива❤️; все одно красива і ніжна🔥; Без макіяжу або з макіяжем. Все одно красива😍❤️; ніяка; так! Таня прекрасна!; Молодше виглядає;..дивишся на Тіну , - а навколо і весь світ прекрасний ...; До тіні можна по різному ставитися, але безперечно той факт, що вона дуже красива».

Раніше на одному з фан-акаунтів співачки опублікували нове фото. На колажі показали сукню Тіни Кароль синього кольору, в якому вона сидить в кафе. Виявилося, що цей наряд коштує більше двох тисяч доларів.

"Девід Кома. Фіолетова сукня з запахом з кристалами $2012", - повідомляють на фан-акаунті Тіни Кароль.

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