Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль Роксолани в турецькому проекті "Величне століття", показала ефектну фотосесію, опублікувавши знімки в Instagram.

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі стала популярною актрисою. Українському глядачеві зірка стала відома завдяки її роботі в проекті" Величне століття", в якому вона зіграла роль Роксолани. Цього року зірка народила другу дитину-дівчинку Лілі, але вже повернула свою фігурку і блищала на ММКФ в ефектній сукні. Не забуває Узерлі і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Мер'єм була в сукні з вирізом від стегна. Образ Узерлі доповнила ефектним капелюшком і босоніжками.

Фанати поставили понад 113 тисяч лайків і підписали коментарі:

"Богиня", "красуня", "Ну що за красуня", "дивовижна"," Ох, дитинко", красуня-леді", " Велике спасибі, мила Мер'єм. Ви одна з найкрасивіших жінок всередині і зовні".

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