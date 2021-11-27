Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль Роксолани в турецькому проекті "Величне століття", показала ефектну фотосесію, опублікувавши знімки в Instagram.
Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі стала популярною актрисою. Українському глядачеві зірка стала відома завдяки її роботі в проекті" Величне століття", в якому вона зіграла роль Роксолани. Цього року зірка народила другу дитину-дівчинку Лілі, але вже повернула свою фігурку і блищала на ММКФ в ефектній сукні. Не забуває Узерлі і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Мер'єм була в сукні з вирізом від стегна. Образ Узерлі доповнила ефектним капелюшком і босоніжками.
Фанати поставили понад 113 тисяч лайків і підписали коментарі:
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"Богиня", "красуня", "Ну що за красуня", "дивовижна"," Ох, дитинко", красуня-леді", " Велике спасибі, мила Мер'єм. Ви одна з найкрасивіших жінок всередині і зовні".
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