Тревел-блогер і ведучий шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як їздив у Карпати, розповівши про саму незвичайну з цієї подорожі.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є успішним вітчизняним мандрівником, який веде програму "Світ навиворіт". Зірка зараз їздить по Україні, працюючи вперше за всю історію програми з двома операторами. Не забуває Дмитро і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Дмитро був у Карпатах. Зірка показав, як святкував Івана Купала і багато іншого.

"Гори-це завжди місця сили. У Гімалаях вважають, що на вершинах гір живуть Боги. У Пакистані саме в горах ми зустрічали шаманів і спостерігали неймовірні ритуали. В Індії в горах розташована резиденція Далай лами. Незрозуміле ми бачили в горах по всьому світу.

У наших рідних Карпатах теж є надприродні явища і люди, наділені особливою силою. І особлива енергетика самого місця. Я навіть по собі відчуваю-всього за кілька днів в Карпатах ніби заряджаюся енергією, перезавантажуюся, відчуваю себе оновленим. Після того, як в 2005 році, будучи 22-річним пацаном, я вперше познайомився з легендарним мольфаром Михайлом Нечаєм – взагалі не залишилося сумнівів, що в цих горах народжуються люди, наділені особливими силами. Це були дуже сильні емоції", - написав Дмитро.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краса", "Атмосферно і дуже круто", "фото незвичайні", " О так. Карпати - вони незвичайні", "краще гір можуть бути тільки гори".

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