Відома співачка Надія Мейхер, яка є колишньою учасницею групи "ВІА Гра", показала свій догляд за шкірою обличчя.

Надія Мейхер вже не один рік вважається відомою українською виконавицею. Вона прославилася після того, як почала співати у складі "ВІА Гра" і стала однією з найпопулярніших учасниць. В Instagram Мейхер часто публікує кадри з життя.

В цей раз Надія показала, як вона підтримує красу, і хто допомагає їй приводити себе в порядок.

«Це маска 👈 для зміцнення шкіри: Маска з пептидами і антиоксидантами допомагає освіжити тьмяну і відновити пошкоджену шкіру, відмінно підтягує і виводить токсини, покращує мікроциркуляцію крові. Завдяки цьому ефективна для підтримки молодості шкіри і усунення перших вікових змін» - розповіла Мейхер у відео.

Шанувальники відповіли:

"😍❤️Сонечко❤️ сметаною треба); життя моє. .❤ ; Надія - без масок красуня🔥; Ви красуня енергія люб милуюся вами 😍; Богиня любові і краси Надія я люблю обожнюю тебе і твою творчість; але які у неї вилиці❤; Надя, ти найкраща; яка красива 😍я б заснув з такими процедурами :D Ти Красива жінка».

Раніше повідомлялося, екс-ВІА Гра Мейхер підкреслила пишні форми атласною тканиною: "незрівнянні..."

Також, екс-ВІА Гра Мейхер влаштувала провокаційну фотосесію перед дзеркалом: "для чого чіпати своє тіло?"

Politeka розповідала, екс-ВІА Гра Мейхер на шпильках і в чорній сукні показала себе у всій красі: ефектні фото