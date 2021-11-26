Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка з недавніх пір почала з'являтися на публіці, не так давно також показала, що виглядає досить добре і доглянуто.
Актриса після прем'єри фільму» вічні " вже не раз з'являлася на публіці в різних нарядах, повністю приховують її фігуру. У Мережі вже обговорювали вид Джолі, яка нарешті почала оговтуватися після розлучення з Піттом.
Анджеліна не раз розповідала, що бажає старіти природним шляхом і не боїться здатися зі зморшками або з незручним зовнішнім виглядом. Тим не менш, в срібній сукні з відкритими плечима зірка не тільки продемонструвала, що виглядає добре, але і довела, що всі чутки про те, як вона постаріла, були помилковими.
Не обійшлося і без конфузу-криво нарощене волосся Джолі шматками звисали з зачіски, хоча це і не завадило знаменитості блищати на червоній доріжці і дивувати фігурою не менше.
У родині Алли Пугачової емоційно висловилися про трагедію, яка потрясла країну: "душею з вами"
"Стій!": у Харкові фура влаштувала масштабну ДТП, серед жертв бабуся з дитиною, деталі трагедії
Українцям можуть посилити правила в'їзду в ЄС: що готові поміняти з 10 січня
Почнуться масові штрафи і конфіскації: що чекає українців після лютого 2022 року
Наслідки гірше коронавірусу: у ВООЗ назвали симптоми постковидного синдрому
Зараз для шанувальників особливо рідкісні фото, на яких Джолі невимушено веселиться або посміхається. Після розлучення з Піттом вона навіть змінила стиль на більш скромний. Фанати люблять згадувати, якою позитивною і відкритою актриса була раніше.
На одному з таких фото Джолі виблискувала в білій сукні без принтів і щасливо посміхалася. Мінімум макіяжу і природність образу привернули фанатів.
Нагадавши, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.
Як повідомляла Politeka, Джолі показала, як звести з розуму одним поглядом.
Також Politeka писала, що Джолі в чорній сукні на тонких бретельках ледь не впустила пружні принади.