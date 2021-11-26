Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка з недавніх пір почала з'являтися на публіці, не так давно також показала, що виглядає досить добре і доглянуто.

Актриса після прем'єри фільму» вічні " вже не раз з'являлася на публіці в різних нарядах, повністю приховують її фігуру. У Мережі вже обговорювали вид Джолі, яка нарешті почала оговтуватися після розлучення з Піттом.

Анджеліна не раз розповідала, що бажає старіти природним шляхом і не боїться здатися зі зморшками або з незручним зовнішнім виглядом. Тим не менш, в срібній сукні з відкритими плечима зірка не тільки продемонструвала, що виглядає добре, але і довела, що всі чутки про те, як вона постаріла, були помилковими.

Не обійшлося і без конфузу-криво нарощене волосся Джолі шматками звисали з зачіски, хоча це і не завадило знаменитості блищати на червоній доріжці і дивувати фігурою не менше.

Зараз для шанувальників особливо рідкісні фото, на яких Джолі невимушено веселиться або посміхається. Після розлучення з Піттом вона навіть змінила стиль на більш скромний. Фанати люблять згадувати, якою позитивною і відкритою актриса була раніше.

На одному з таких фото Джолі виблискувала в білій сукні без принтів і щасливо посміхалася. Мінімум макіяжу і природність образу привернули фанатів.

Нагадавши, дочка Анджеліни Джолі підкорила видом в сарафані з маминого плеча.

Як повідомляла Politeka, Джолі показала, як звести з розуму одним поглядом.

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