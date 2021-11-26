10-річна дочка Ані Лорак Соня, яка почала активно вести блоги в соціальних мережах, записала нове звернення до фанатів, опублікувавши його в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, у Ані Лорак є дочка-10-річна Соня. Її Кароліна Куєк (так справжнє ім'я співачок) народила від турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, з яким була в шлюбі деякий час. Пара розлучилася, але це не заважає Мурату бачити дитину і навіть разом з нею відпочивати в Карпатах. Але Соню можна побачити не тільки на сторінках батьків, а вона і самам веде свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових кадрах, які записала дівчинка, Соня стояла перед камерою, демонструючи себе і величезні хороми на тлі. Дівчинка записала звернення, розповівши про свою нову сторінку.
"Всім привіт, людоньки. І Соник Номік тепер в "Лайки". Підписуйтесь, буде цікаво. Всіх люблю", - сказала в ролику Соня.
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