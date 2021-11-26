Актриса Лі Ю-мі, яка зіграла роль гравця під номером 240 в культовому серіалі "Гра в кальмара", показала новий образ в чорній сукні і на підборах.
Як пише Politeka.net, Лі Ю-мі стала знаменитістю, прославившись завдяки серіалу"Гра в кальмара". Після виходу проекту у зірки стало більше 7 мільйонів фанатів, які стали за нею стежити в Instagram. Там зірка тепер активно ділиться цікавими фото і відео, які набирають сотні тисяч лайків.
На новому фото Лі Ю-мі була в чорній сукні, а образ доповнила босоніжками на високих підборах. Зірка йшла по червоній доріжці і посміхалася, коли її знімали.
"Велике спасибі за красиву картинку", - написала на Корейському актриса у себе в Instagram.
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Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:
"Боже, красива", "дивовижна", "це неймовірно", "така красива, опублікувала хвилину тому", "Боже, ти чудова", "Прекрасно".
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