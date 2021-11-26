Ектор Хіменес-Браво, який є успішним ресторатором в Канаді та Україні, а також зіркою шоу "Майстер Шеф", розповів про ведення бізнесу, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво став популярним в Україні ресторатором і ведучим шоу"Майстер Шеф". Також зірка веде бізнес в Канаді, де у нього теж Ресторани. Не забуває Ектор і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Кредит для ресторану: брати чи не брати:

"Будь-який бізнес, особливо Ресторани, вимагають кредитів. У всьому світі бізнеси будуються на кредитні гроші. І це правильно.

У ресторанному бізнесі Україна кредити дуже дорогі, вони займають велику кількість твоєї витрати. Але твоє завдання-зробити так, щоб кредит був не більше 10% річних, інакше це не рентабельно.

Я свого часу брав і на будинок в Канада кредит, і на бізнес, і на машину. У них є сенс, тому що ти можеш зробити набагато більше, ніж за свої власні гроші, і швидше отримати прибуток.

ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ

Тут ти не захищений. У розпал локдауну в Україні не було допомоги від держави, в той час як в Канаді виплачували $100k для бізнесу, щоб його підтримати і він не розорився", - написав Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво засвітив розкішне авто кольору електрик зі шкіряним салоном

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" чесно розповів, якими бачить українців

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, що його досі дивує в Україні



