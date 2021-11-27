Відома модель і телеведуча Олександра Кучеренко поділилася в мережі чарівним фото і подякувала шанувальникам за привітання.

Як повідомляє Politeka.net, відома модель, володарка титулу "Міс Україна 2016" і дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилася в мережі чарівним фото. А в підписі до нього подякувала шанувальникам за привітання - днями красуня відзначила 24-й день народження.

На новій фотографії Саша позує на світлому тлі, перед камерою вона з'явилася в розкішному образі. На ній красиве світле плаття цікавого крою, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і витончені плечі. Її довге волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і сяюча посмішка.

У підписі до фотографії Кучеренко написала: "Саме така емоція не сходить з мого обличчя вже майже 24 години, тому що продовжую отримувати привітання на честь свого 24-го дня народження. Спасибі всім і радію, що маю стільки хороших людей поруч! А мені потрібно починати діяти прямо зараз, щоб встигнути хоч трохи з того, що мені побажали".

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