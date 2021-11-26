Відома телеведуча Іванна Онуфрійчук показала себе в спокусливому образі, і розповіла про роботу в прямому ефірі.

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилася в Instagram чарівним фото і розповіла про роботу в прямому ефірі "Танців з зірками".

На новій фотографії телезірка відображена на паркеті шоу, перед камерою вона з'явилася в ефектному образі. На ній розкішне червоне плаття цікавого фасону з пікантним вирізом в зоні декольте. цей наряд красиво підкреслив витончену фігурку зірки. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Онуфрійчук чесно розповіла про роботу в прямому ефірі: "Я так полюбила те почуття, коли в неділю вранці заходиш в павільйон і кайфуєш від того, як всі метушаться і створюють красу на вечір. А о 21:00 лунає фраза: "Це "Танці з зірками", ми в прямому ефірі з Києва!". У цей момент є хвилювання і за себе, і за учасників. За учасників, тому що вони всі стали такими "своїми", хочеться кожного підтримати. А за себе - тому що мій перфекціонізм не дає зробити щось не так".

Нагадавши, Ведуча "Танців з зірками" і дружина мільйонера Онуфрійчук показала українцям, на що витрачає гроші: "Знімаю стрес".

Як повідомляла Politeka, Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук розкрила таємницю своїх двох весіль з мільйонером: "Не знаю, як у вас, але у нас...".

Також Politeka писала, що Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук заблищала в напівпрозорій сукні поруч з Горбуновим: "Прикраса шоу".