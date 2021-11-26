Відомий український артист і молодий батько Віктор Павлик показав чарівне фото з Народною артисткою Ніною Матвієнко.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Віктор Павлік, який нещодавно став батьком у шлюбі з молодою блогеркою Катериною Реп'яховою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав на своїй сторінці миле фото, на якому позує обійнявшись з Народною артисткою Ніною Матвієнко.

Як видно, на знімку Віктор позує в ошатному образі – на ньому темні штани і білосніжна сорочка. Матвієнко теж при повному параді - на ній красиве червоне плаття з білим візерунком, стилізоване під вишиванку. Вони обнялися і мило посміхаються фотографу.

У підписі до публікації Павлик написав: "На вечорі пам'яті Назарія Яремчука". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову фотографію на сторінці артиста: "Ніна Матвієнко. Які ви красиві", "Красиве фото", "Любимки. Здоров'я", "Хотіла б подивитися цей вечір пам'яті. Десь буде трансляція?", "Які ж ви красиві".

Нагадаємо, Скандал з дружинами Віктора Павлика вийшов на новий рівень, готується позов до суду: "Ти дуже нахабна тварюка".

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика Репяхова розповіла, що її хочуть знищити і натякнула, хто за цим стоїть: "Не може пробачити мені...".

Також Politeka писала, що Павлик жорстко звернувся до колишньої після скандалу з молодою дружиною: "Я тобі нічого не винен".