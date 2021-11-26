Хореограф і танцюрист Євген Кот, який з партнеркою по " Танцях з зірками "Ксенією Мішиної стали цього року суддями" Україна має талант", показав незвичайний образ, порадувавши українок в Instagram.
Як пише Politeka.net, Євген Кот у 2019 році став переможцем шоу "Танці з зірками". Танцюрист в той сезон виступив разом з Ксенією Мішиной. Актриса в 2020 році стала "Холостячкою", а в 2021 партнери по "танцях" возз'єдналися, ставши суддями проекту "Україна має талант". Третім суддею став популярний телеведучий і зірка "Нового каналу" Сергій Притула. Не забуває Євген Кот і про Instagram, де показує багато цікавого.
На новому фото танцюрист був у піджаку, штанях і сорочці. Піджак і частково сорочку хореограф розстебнув, а на шиї можна побачити розв'язану краватку. Євген Кот на кількох фото показав свій запальний образ.
Фанати, включаючи Гришу Решетника, поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
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"Супер"," Красунчик"," Ой, яке мачо"," який ти Женя вау","Вау, вау, вау".
Нагадаємо, мускулистий красунчик "викрав" Мішину на Ім'я має талант прямо з-під носа Кота і Притули
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