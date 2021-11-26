У мережі показали фото до і після

У мережі опублікували фотоколаж, на якому показали, як британський принц Гаррі виглядав в юності, і як виглядає зараз, ставши батьком сімейства.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували цікавий фотоколаж, на якому показали фото британського принца Гаррі в юності і після зустрічі з Меган Маркл.

Так, на першому знімку монарх і майбутній батько двох дітей ще зовсім юний, на вигляд йому років 17-19. Тут у нього більш густа шевелюра, немає бороди і чарівна юнацька посмішка. На другому знімку можна побачити, як принц Гаррі виглядає зараз, після весілля з Меган Маркл і народження двох дітей – він помітно змужнів, завів бороду і в цілому сильно змінився. Незмінною залишається хіба що Весела посмішка.

У підписі до публікації написали: "Принц Гаррі в юності і зараз. Час онукові королеви Єлизавети II пішло на користь, згодні? Пишіть в коментарях". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію, висловлюючи свою думку щодо принца Гаррі.

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