Відомий співак Макс Барських у тисячах кілометрах від України дав спеку на сцені в шкіряних штанях і викликав захват українців.

Як передає Politeka.net, Макс Барських є відомим українським артистом. Як відомо, зараз у співака проходять концерти в тисячах кілометрах від України

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Макс Барських в шкіряних штанях і блискучому піджаку вийшов на сцену міста Сіетл, США. Там він заспівав свою пісню "Текіла-любов" англійською мовою.

"Seattle вже відчув смак #TequilaSunrise

Наступні, San Francisco! Готові?", — запитав Макс Барських.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Ми досі під враженням", "Ех, Макс, красивооооо, але мало😉 ми теж хочемо відчути смак Tequila Sunrise", "Ми теж відчули та без текіли гаряче", "Пісня класна, звичайно. Але ще б хотілося дізнатися секрет стрункості)", "А ми відчули смак твого солодко - ніжного, мелодійно - пестить голосу))) випробували кайф від твоєї чуттєвої музики та пластики".

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