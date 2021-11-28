Українська співачка Анастасія Приходько, яка стала суддею популярного шоу" Співають всі " зняла новий кліп і показала те, що залишилося за кадром.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася з шанувальниками бекстейджем кліпу на пісню "Подруга" в соціальній мережі Instagram.

У кліпі задіяні такі знаменитості, як комік Дядя Жора, травесті-діва Монро, блогер Олег Маушуковський і ведуча програми "Ревізор" Олена Філонова.

Дії кліпу відбуваються в квартирі. На одному з фото Приходько з подругою Оленою Філоновою зв'язали чоловіка в трусах і намагалися облити його рідиною з каністри.

Анастасія Приходько вважає, що найчастіше сам процес зйомок не менш цікавий, ніж сам кліп.

Відзначимо, що пісня "Подруга" – це перша прем'єра артистки за останні три роки.

Анастасія присвятила нову композицію жіночій дружбі і дівчатам, у яких були невдалі стосунки.

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