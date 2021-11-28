Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, любить смішити публіку не тільки на сцені, але і на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, де часто публікує цікаві кадри.

Максим Галкін останнім часом не так часто показує в мережі кадри зі зйомок або моменти за участю в різних шоу. Зазвичай артист про свою роботу говорить рідко, звертаючи акцент на сім'ю.

В цей же раз Галкін вирішив похвалитися моментами зі зйомок шоу» Вечірній Ургант", де добре провів час разом з телеведучим, який насмішив публіку не тільки зміною образу, але і витівкою з гумористом.

"Тамада був хороший і конкурси цікаві 🤪 😂" - не став відмовчуватися Галкін.

Користувачі підтримали нові кадри з артистом:

"Це був розрив я іржав не зупиняючись; Так, дійсно тамада був хороший ♪ в кращих традиціях, як то кажуть! Два улюблених гумориста в одному залі і Мітя 😂; це коктейль забійної сили-Галкін + Ургант! Збовтати, не перемішувати😉 🔥 🔥 🔥; дивилася вчора, Максим як завжди Незрівнянний🔥 🔥; класний був конкурс!!! Як же ви насмішили!; На 4-й фото поза воїна прям відмінно вийшла))) це я як викладач йоги кажу 😂 👌 як же вам красиво з кучериками».

Як відомо, у Алли Пугачової і Максима Галкіна двоє дітей, яких йому виносила сурогатна мати. На момент зачаття її матері було вже більше шістдесяти років, і Алла Пугачова за медичними показаннями не стала ризикувати і виношувати вагітність сама.

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