Відома продюсер і колишня дружина Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова вирушила зі своїми дітьми - Наташею та Андрієм на відпочинок у Карпати.

Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. Також вона є співзасновницею продюсерського центру MOZGI Entertainment. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син - Андрій Потапенко. Також у Горової є дочка - Наташа.

Так, цього разу екс-дружина Потапа опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ірина Горова засвітила, як проводить час у Буковелі. Вона підіймається в Карпати на підйомнику.

Як виявилося, в Карпати Ірина Горова вирушила зі своїми дітьми. На фото вона стоїть поруч з Наташею Горовою і спільним сином з Потапом - Андрієм Потапенко.

"Дуже стильно", — підписала фото екс-дружина Потапа.

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