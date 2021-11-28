Відома продюсер і колишня дружина Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова вирушила зі своїми дітьми - Наташею та Андрієм на відпочинок у Карпати.
Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. Також вона є співзасновницею продюсерського центру MOZGI Entertainment. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син - Андрій Потапенко. Також у Горової є дочка - Наташа.
Так, цього разу екс-дружина Потапа опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ірина Горова засвітила, як проводить час у Буковелі. Вона підіймається в Карпати на підйомнику.
Як виявилося, в Карпати Ірина Горова вирушила зі своїми дітьми. На фото вона стоїть поруч з Наташею Горовою і спільним сином з Потапом - Андрієм Потапенко.
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