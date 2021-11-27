Відома артистка Надія Мейхер, яка прославилася в групі "ВІА Гра", без макіяжу показала свій талант з незвичайного боку.

Як передає Politeka.net, Надія Мейхер-Грановська є відомою артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в популярній групі "ВІА Гра", де виконувала соло з початку 2000-них. Однак вона перервала свою кар'єру як учасниця групи, і почала сольну. Також, вона відкрила свій бутік одягу.

Так, цього разу артистка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надя Мейхер у приспущеній сукні зважилася Показати, на що здатна. Зовсім без макіяжу артистка почала виконувати оперну пісню.

Як вказала Надя Мейхер вона виконує оперу "Самсон і Даліла". Варто відзначити, що раніше співачка працювала тільки в жанрі "поп-музики".

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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