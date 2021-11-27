Хореограф і танцюрист Влад Яма, суддя проекту" Танці з зірками", суперфінал якого вже пройде цими вихідними, показав, як проводить час з сином Леоном.
Як пише Politeka.net, Влад Яма одружився на красуні Лілі в 2015 році, а до цього багато зустрічалися. 9 грудня 2015 року у пари з'явився син Леон. Зараз хлопчикові 5 років, але скоро він вже відсвяткує шостий день народження. Довгий час пара не показувала малюка, але в кінці 2020 перестали ховати обличчя. Після цього хлопчик часто миготить в блогах батьків. Цей раз не став винятком, адже Влад опублікував нові знімки з сином в Instagram.
На кадрах Влад з Леоном були у футболках і шортах і грали в баскетбол. Яма опублікував серію фото, показавши розваги з сином.
"Думками Ямі-Ямі дуже часто саме в Майамі", - написав Влад.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красиве фото", "очі мамині", "Орли".
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