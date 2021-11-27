Теле - і радіоведучий Слава Дьомін, зірка "Голосу країни", влаштував фотосесію, привертаючи увагу фанатів до важливої проблеми, поділившись подробицями в Instagram.

Як пише Politeka.net, Слава Демір є успішним теле - і радіоведучим з України. Зірка нещодавно взяв інтерв'ю у Слави Камінської після скандалу з Вікторією Смеюхою, а тепер в Instagram показав, якою важливою справою зайнявся.

На фото Дьомін був у джинсовому костюмі. Слава в руках тримав собаку на прізвисько Сем.

"Ми з Семом бажаємо класного вечора.

Нещодавно брав участь у благодійній фотосесії з бездомними тваринами " Будь в тренді! Не купуй-пріюті!".

Виявляється, є сайт adopt.ua, де розміщуються онлайн-оголошення про безпритульних тварин з усієї України", - написав Дьомін.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вперше на твоїх фото хтось красивіше тебе", " Так це твій чи ні?) ", "У мене кішка з притулку".

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