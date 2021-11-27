Теле - і радіоведучий Слава Дьомін, зірка "Голосу країни", влаштував фотосесію, привертаючи увагу фанатів до важливої проблеми, поділившись подробицями в Instagram.
Як пише Politeka.net, Слава Демір є успішним теле - і радіоведучим з України. Зірка нещодавно взяв інтерв'ю у Слави Камінської після скандалу з Вікторією Смеюхою, а тепер в Instagram показав, якою важливою справою зайнявся.
На фото Дьомін був у джинсовому костюмі. Слава в руках тримав собаку на прізвисько Сем.
"Ми з Семом бажаємо класного вечора.
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Зірки радянської сцени не стало в госпіталі: він пішов занадто швидко і безжально
52-річна Лопес в шовковому халатику побешкетувала на вулиці, показавши ідеальний відпочинок: кадри
У поліції попередили українців з дітьми про важливу умову: "Штраф до 850 гривень"
Штраф до 8 тисяч гривень: українців чекає нова заборона з 10 грудня, подробиці
Нещодавно брав участь у благодійній фотосесії з бездомними тваринами " Будь в тренді! Не купуй-пріюті!".
Виявляється, є сайт adopt.ua, де розміщуються онлайн-оголошення про безпритульних тварин з усієї України", - написав Дьомін.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Вперше на твоїх фото хтось красивіше тебе", " Так це твій чи ні?) ", "У мене кішка з притулку".
Нагадаємо, Андраде, у якої новий роман після Ломакіна, розповіла про майбутнє весілля
Також Politeka повідомляла, що Дьомін висміяв Олександру Зарицьку з Kazka, показавши її розбитий телефон
А ще Politeka писала, що Слава Дьомін втрутився в скандал "НеАнгелів", вирішивши поставити в ньому крапку