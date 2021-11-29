Відома українська актриса Ольга Сумська зняла незвичайне чорно-біле відео під пісню виконавця Kamik - користувачі зробили масу компліментів зірці.

Популярна артистка ретельно доглядає за зовнішністю, пише Politeka.net. Зірка не тільки використовує домашні засоби, але також регулярно відвідує косметолога. В результаті в свої 55 років Ольга Сумська може дозволити собі будь-який крупний план.

Цього разу актриса записала чорно-біле відео з кольоровими вставками. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах зірка позувала на пляжі, а вітер піднімав її волосся, вона стояла мовчки. На відео була накладена пісня Kamik "Тишина на двоих".

""Як музику, люблю твою печаль,

Посмішку, так схожу на сльози, -

Ось так дзвенить надтріснутий кришталь,

Ось так грудневі пахнуть троянди..."

Марина Цвєтаєва", - написала Ольга Сумська.

За шість годин публікація зібрала понад 4000 переглядів і багато коментарів. Шанувальники зробили масу компліментів артистці.

"❤️ Ольга, яка ж ви красива і надихаюча", "😍 😍 😍 😍 😍 😍молодець", "неймовірна"," 👏 👏 👏 Божественно!🔥 ", "Краса❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, 55-річна Сумська поруч з Борисюком випадково показала обличчя без макіяжу і фільтрів

Як повідомляла Politeka, Сумська націлилася на виграш у "Хто хоче стати мільйонером", Боклан не проти

Також Politeka писала, Сумська не стримала захоплення, побачивши своє перетворення перед зйомками