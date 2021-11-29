Відома українська актриса Ольга Сумська зняла незвичайне чорно-біле відео під пісню виконавця Kamik - користувачі зробили масу компліментів зірці.
Популярна артистка ретельно доглядає за зовнішністю, пише Politeka.net. Зірка не тільки використовує домашні засоби, але також регулярно відвідує косметолога. В результаті в свої 55 років Ольга Сумська може дозволити собі будь-який крупний план.
Цього разу актриса записала чорно-біле відео з кольоровими вставками. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах зірка позувала на пляжі, а вітер піднімав її волосся, вона стояла мовчки. На відео була накладена пісня Kamik "Тишина на двоих".
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""Як музику, люблю твою печаль,
Посмішку, так схожу на сльози, -
Ось так дзвенить надтріснутий кришталь,
Ось так грудневі пахнуть троянди..."
Марина Цвєтаєва", - написала Ольга Сумська.
За шість годин публікація зібрала понад 4000 переглядів і багато коментарів. Шанувальники зробили масу компліментів артистці.
"❤️ Ольга, яка ж ви красива і надихаюча", "😍 😍 😍 😍 😍 😍молодець", "неймовірна"," 👏 👏 👏 Божественно!🔥 ", "Краса❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
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