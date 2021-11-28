Схоже, у Камалії (Наталії Захур), яку в Мережі прозвали найбагатшою співачкою України через її заміжжя з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, підростає гідна заміна.
44-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких похвалилася талантом своїх восьмирічних дочок-двійнят Мірабелли і Арабелли Захур, передає Politeka.net.
Найбагатша співачка України Камалія показала, як її малятка влаштували справжній концерт в холі особняка. Дівчатка, в спортивних штанях і топіках, танцювали і підспівували під відомі пісні. Помітно, що вони дуже старалися.
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"Чекайте скоро на великій сцені новий дует!)", - підписала кадри Камалія, передчуваючи майбутню славу своїх доньок.
Відзначимо, хоча всі вважають Мірабеллу і Арабеллу близнюками, насправді вони двійнята і при народженні, за словами самої Камалії, були зовсім різними.
Арабелла вище зростом, дуже спокійна, у неї відмінний слух, вона захоплюється музикою, добре грає на фортепіано, займається вокалом. Мірабелла тоненька, худенька, але дуже енергійна. Вдома її називають "дівчинка-ураган" і Фігаро, тому що вона примудряється одночасно бути в декількох місцях.
До речі, Камалія відвела дочок в чотирирічному віці в дитячу школу танців, організовану танцюристом Андрієм Диким і його дружиною актрисою Лілією Ребрик.
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