Схоже, у Камалії (Наталії Захур), яку в Мережі прозвали найбагатшою співачкою України через її заміжжя з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, підростає гідна заміна.

44-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких похвалилася талантом своїх восьмирічних дочок-двійнят Мірабелли і Арабелли Захур, передає Politeka.net.

Найбагатша співачка України Камалія показала, як її малятка влаштували справжній концерт в холі особняка. Дівчатка, в спортивних штанях і топіках, танцювали і підспівували під відомі пісні. Помітно, що вони дуже старалися.

"Чекайте скоро на великій сцені новий дует!)", - підписала кадри Камалія, передчуваючи майбутню славу своїх доньок.

Відзначимо, хоча всі вважають Мірабеллу і Арабеллу близнюками, насправді вони двійнята і при народженні, за словами самої Камалії, були зовсім різними.

Арабелла вище зростом, дуже спокійна, у неї відмінний слух, вона захоплюється музикою, добре грає на фортепіано, займається вокалом. Мірабелла тоненька, худенька, але дуже енергійна. Вдома її називають "дівчинка-ураган" і Фігаро, тому що вона примудряється одночасно бути в декількох місцях.

До речі, Камалія відвела дочок в чотирирічному віці в дитячу школу танців, організовану танцюристом Андрієм Диким і його дружиною актрисою Лілією Ребрик.

Нагадаємо, найбагатша співачка України "козирнула" стильним образом у сукні з розрізом на світському вечорі

Також Politeka повідомляла, найбагатша співачка України "увігнала у фарбу" відому артистку

А ще Politeka писала, найбагатша співачка України Камалія розповіла про біду з дитиною, няня не встежила