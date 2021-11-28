Зірку "Квартал 95" гумориста Степана Казаніна (Сергія Казаніна) розкрили на шоу "Маска" - артист переховувався в образі Джмеля.

46-річний комік поділився своїми враженнями про участь у проекті. Ведуча бекстейджу "Маска 2" Нателла Кірс зазначила, що Казаніна рідко можна зустріти на телевізійних шоу, передає Politeka.net.

"Нарешті, підійшов образ! Або не звали раніше, не знаю...", - пояснив Казанін.

Блогерка поцікавилася в Степана, що було найважчим.

"Дуже важко дихати, але втягуєшся...", - зізнався він і тут же додав, набагато важче було пересуватися.

Казанін показав своє незвичайне взуття: волохаті чобітки на височенній платформі.

"Дивись, яка у мене платформа... Мені здається, складніше ходити, ніж дихати, хоча ось зараз я готовий був і в космос полетіти... Таке відчуття, коли з цього (із взуття, - ред.) випригуєш, як космонавти з апарату, що спускається", - зізнався зірка "Квартал 95" Казанін.

Користувачі Мережі з ентузіазмом обговорюють Джмеля у виконанні гумориста:

"Єєєє вгадала)) коли Данилко згадав про "Квартал-95", відразу зрозуміла і подумала про Степана) Додам, що Степан надзвичайно світла людина 👍 приємно було побачити його в цьому шоу🔥"

"я так засмутилася, хоч і вгадала, але так шкода, що він пішов, ну можна ж було вибрати пісню краще, ні, треба взяти ту, де заспівати нормально не можна, тільки говориш слова і все"

"Такий голос складно не впізнати. Я виросла на 95 кварталі"

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