Відома італійська модель та акторка Моніка Белуччі, яка знялася у багатьох фільмах, в образі зірки світової оперної сцени Марії Каллас зачарувала ідеальною фігурою.

Як пише Politeka.net, 57-річна акторка та модель з Італії Моніка Белуччі стала голосом легендарної грецької оперної співачки Марії Каллас у постановці "Марія Каллас: листи та спогади", що стала театральною адаптацією однойменної книги Тома Вольфа.

У своєму Instagram акторка поділилася відеороликом зі сцени театру.

"Я дуже дякую вам, моя італійська публіка, за теплий прийом у театрах Мілана, Риму, Венеції. "Листи та мемуари" Марії Каллас автора Тома Вольфа", - написала Моніка.

Як бачимо, Белуччі була одягена у довге чорне плаття, яке вигідно підкреслило її красиву фігуру. Також акторка мала красивий макіяж та зібране в пучок волосся. В руках зірка тримала великий букет червоних троянд.

Публіці сподобався виступ акторки, вони довго аплодували, а в мережі написали багато коментарів.

"Боже мій, ти – справжнє значення слова клас. 😍😍😍😍😍😍😍", " Чудова🦋", "Дорогоцінна 😘😘😘😘", " Шикарна🔥🔥🔥", " Світовий клас... ти. Благослови твою душу. ❤️🎩👏", - написали шанувальники.

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