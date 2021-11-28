Американський танцюрист з українським корінням Максим Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса в суддівському кріслі нинішнього сезону "Танців з зірками", здивував зверненням перед головною битвою на паркеті.

Чмерковський опублікував серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позував в обнімку з кубком переможців, передає Politeka.net.

Суддя примудрився поцілувати металеву кулю, раптово розгорівшись до неї почуттями.

"Нарешті ми разом! 🏆 Третє фото - це саме те, що я відчуваю до цього дзеркального красеня 😍 😘 Сьогодні фінал @ tanci1plus1 і хтось стане переможцем цього неймовірного кубка! Бажаю удачі фіналістам і вітаю всіх з цим дивовижним сезоном! 👏🏼❤️🤩💃🕺🏻🌟", - заявив Чмерковський у підписі до знімків.

Останній раз хореограф надовго прилітав до України в 2011 році - тоді він брав участь у шоу "Холостяк".

Зазначимо, суперфінал "Танців з зірками" відбудеться в неділю, 28 листопада. За кубок, який, схоже, перехопив Чмерковський, поборються три пари: Артур Логай і Анна Кареліна, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.

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