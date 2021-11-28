Дочка Олі Полякової Махати, солістка групи" шви", показала, як її фотографують друзі, опублікувавши нове відео в Тікток.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною вітчизняною співачкою. Її старша дочка Маша, якій зараз 16 років, почала робити перші кроки у творчості і стала солісткою нової групи "шви". Нещодавно у неї був концерт, який дочка Полякової дала після повернення з Мальдів. Не забуває Маша і про Тікток, в якому веде блог і показує багато цікавого.

На новому відео Маша показала себе, підписавши відео:

"Просто подивіться, які фотки роблять мені мої друзі".

Після цього були знімки крупним планом, на яких Маша виглядала забавно і безглуздо.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"А я і сама можу таке сфоткати", "зате вони з душею і як пам'ять", "Абсолютно ніхто, тим часом Маша...", "У мене чоловік так фотографує", " з другої крикнула. Це ж треба так було сфоткати".

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