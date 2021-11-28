Відома співачка Аліна Гросу поділилася в мережі пікантним кадром, на якому з'явилася в вельми спокусливому образі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Алін Гросу, яка була одружена з російським бізнесменом, але вже встигла розлучитися і завести новий роман, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс жарким кадром, на якому спокушає своїм виглядом.

На новій фотографії, яку Аліна опублікувала в сторіс, вона зображена на балкончику з красивим видом на місто. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому повністю мереживному комбінезоні чорного кольору, який красиво підкреслив струнку фігуру і апетитне декольте. волосся красуні розпущене і недбало покладене на одному плече, а на її обличчі легкий макіяж і, вона не дивиться в об'єктив, нахилимо голову.

Гросу ніяк не підписала свою фотографію, залишила лише посилання на власну сторінку.

Нагадаємо, Аліна Гросу повідомила про непоправну втрату, зірка втратила рідну людину: "Дуже боляче".

Як повідомляла Politeka, Аліну Гросу вся в чорному вразила кадрами в суто чоловічій компанії: "Куди Полянського поділа".

Також Politeka писала, що Аліна Гросу в яскраво-червоній сукні підкреслила свої достоїнства: "Шикарна дівчинка".