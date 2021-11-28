51-річна модель Наомі Кемпбелл, яку прозвали "Чорною Пантерою", показала новий образ, здивувавши виглядом на знімку в Instagram.

Як пише Politeka.net, Наомі Кемпбелл є успішною моделлю, яка прославилася в 90-і роки. Зараз зірці 51 рік і вона активно веде сторінку в Instagram, де часто публікує фото з іншими знаменитостями.

А цього разу Кемпбелл вирішила показати своє Селфі. На фото Наомі була з афрокосами. Зірка стояла біля стіни, зробивши знімок себе.

"Недільне Селфі", - підписала тегом фото Наомі.

Фанати поставили понад 22 тисячі лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива", "сумую за тобою", "це прекрасно", "Вау", "Люблю твою життєрадісність", "Гей, красуня", "красива така щаслива, що у тебе є прекрасна дочка і ти щаслива", "Привіт, солодка", "Африканська королева", "Легенда", "ти можеш завжди сховатися під моїм парасолькою, красуня".

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл розбурхала видом в сукні з вирізами на найцікавіших місцях

А ще Politeka писала, що Наомі Кемпбелл убила видом в "волохатій" шубі, заткнувши за пояс молодих моделей

Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл в пишному вбранні зі стразами показала, як потрібно виглядати в 51 рік



