51-річна модель Наомі Кемпбелл, яку прозвали "Чорною Пантерою", показала новий образ, здивувавши виглядом на знімку в Instagram.
Як пише Politeka.net, Наомі Кемпбелл є успішною моделлю, яка прославилася в 90-і роки. Зараз зірці 51 рік і вона активно веде сторінку в Instagram, де часто публікує фото з іншими знаменитостями.
А цього разу Кемпбелл вирішила показати своє Селфі. На фото Наомі була з афрокосами. Зірка стояла біля стіни, зробивши знімок себе.
"Недільне Селфі", - підписала тегом фото Наомі.
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Фанати поставили понад 22 тисячі лайків і написали коментарі:
"Приголомшлива", "сумую за тобою", "це прекрасно", "Вау", "Люблю твою життєрадісність", "Гей, красуня", "красива така щаслива, що у тебе є прекрасна дочка і ти щаслива", "Привіт, солодка", "Африканська королева", "Легенда", "ти можеш завжди сховатися під моїм парасолькою, красуня".
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