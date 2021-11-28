Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опинився в компанії красуні-тенісистки Еліни Світоліної і розповів про добру справу, яку їм вдалося зробити.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є успішним вітчизняним артистом і лідером групи "Океан Ельзи". Зірка зараз готується до виступу на "Олімпійському". На новому фото в Instagram Святослав з'явився разом зі Світоліною.

На фото Вакарчук одягнув стильний костюм. Поруч стояла Еліна, яка для заходу одягла чорну сукню в підлогу.

"Еліна, спасибі, що дбаєш про дитячий теніс в Україні, даєш шанс талановитим дітям тренуватися, брати участь у спортивних зборах і змаганнях.

І вдячний за запрошення минулого тижня на благодійну подію твого Фонду", - написав Святослав і розповів, як вдалося виручити для благої справи гроші.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Ого, хороший внесок вийшов", "вогонь", "корисна справа".

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