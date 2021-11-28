Блогерка і починаюча модель Соня Євдокименко, внучка легенди української естради Софії Ротару, показала свою красуню-маму, привітавши її зі святом.
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко живе і навчається в США, але іноді прилітає в Україну. Нещодавно зірка зізналася, що скоро знову повернеться, щоб провести канікули в Україні. Соня займається постійно фітнесом, веде блог в Instagram, а також робить перші кроки в модельній кар'єрі.
На нових фото, які Євдокименко опублікувала в сторіс, зірка була разом з мамою. Як можна зрозуміти, знімки були зроблені в Києві.
"З днем мам", - написала Соня.
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"Найдобріша і сама любляча душа. Люблю і не можу дочекатися зустрічі з тобою", - додала Євдокименко на фото.
На другому фото Світлана була вже одна, позуючи у яхт-клубу.
"Елегантна, талановита, турботлива. Моя Світлана Євдокименко", - написала Соня.
На останньому фото Світлана сиділа біля величезних дверей. Поруч стояла жовта сумочка.
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