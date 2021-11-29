У мережі показали фотоколаж, на якому можна побачити, як змінилася Кейт Міддлтон з часів студентства і зустрічі з принцом Вільямом.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували цікавий фотоколаж, на якому показали, як змінилася дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Так, на першому фото колажу майбутню герцогиню можна побачити ще юною студенткою. Вона мило позує на камеру в рожевій кофтині і з недбало укладеним волоссям, ще й чарівно посміхається. На другому знімку показали вже дорослу Кейт Міддлтон, яка стала дружиною британського принца Вільяма і отримала титул герцогині Кембриджської.

У підписі до публікації йдеться: "Кейт Міддлтон в студентські роки і зараз. Такою була герцогиня Кембриджська, коли зустріла майбутнього чоловіка – принца Вільяма. Що скажете, Кейт сильно змінилася? Пишіть в коментарях". Користувачі тут же почали коментувати фотоколаж: "Природна краса залишилася при ній", "Якісь не дуже вдалі фото ви вибрали", "Постаріла", "Прекрасна", "Красива вона і все тут", "Вона красуня".

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