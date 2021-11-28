Відома блогерка і учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко показала чарівне фото з притулку для тварин.

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка Юлія Бельченко, яка на шоу "Холостяк" отримала прізвисько "Зайка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала в мережі миле фото з новими пухнастими "друзями" і розповіла про своє відвідування притулку для тварин.

На фотографії Юлія зображена на вулиці, вона присіла поруч з двома веселими песиками і тискає їх руками. Перед камерою красуня з'явилася в стильних світлих джинсах з білими кросами і теплій чорній куртці з коміром. Її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Місце, де я відчуваю себе потрібною. Щоразу покидаючи стіни притулку розумію, що день прожитий не дарма. Маленькі вчинки роблять світ кращим. Дякую всім, хто сьогодні відвідав Бородянський притулок з нами. Ви - люди з великим серцем".

Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію красуні: "Юля, ти дуже добра і чуйна дівчина з величезним сердечком!", "Ти красуня і розумниця, удачі тобі!", "Юля ти молодець!", "Ти дуже потрібна людина на землі", "Ти подаєш хороший приклад, молодець", "Добре, що є люди, які роблять добро", "Ти розумниця".

Нагадаємо, Юля "Зайка" не витримала і розповіла про проблеми з чоловіками після" Холостяка": "Краще зупинитися".

Як повідомляла Politeka, Юля "Зайка", полетівши до Ніцци, засвітилася в ресторані із завидним "Холостяком" Мельником: "Що за цінами?".

Також Politeka писала, що Юля "Зайка" з "Холостяка" після фальшивого весілля знову з'явилася в образі нареченої: "Я зрадила себе".