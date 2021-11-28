Співачка Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss, яка з чоловіком Валерієм Бабейко (гітаристом колективу), показала, як проводить час в ОАЕ.

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна є популярною вітчизняною співачкою і солісткою групи The Hardkiss. Зараз зірка відпочиває з чоловіком Валерієм Бабейко, за сумісництвом гітаристом групи, В ОАЕ. Також пара туди взяла маленького сина. Саніна вирішила показати в Instagram, як проходить відпочинок.

На нових кадрах Юлія Саніна була в прозорому зеленому вбранні і топіку. Зірка стояла біля верблюдів. На інших знімках Юлія вже була сама і з сином. Фото вийшли дуже сонячними і яскравими.

"Познайомилися тут з місцевими - такі цікаві", - написала Саніна.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Втюрився з першого погляду", "яке прекрасне відео", "друге і шосте фото мої улюблені", " така справжня ви і красива. Неймовірно теплі і душевні кадри)", " це вас чоловік фоткав?руки з того місця".

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