Співачка Ліда Лі показала яскраві кадри, як вона виглядала на початку свого шляху в шоу "Танці з зірками", а також поділилася своїми переживаннями.
Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Ліда Лі, яка в одному з ефірів покинула шоу "Танці з зірками", поділилася своїми емоціями перед фіналом танцювального проекту. У своєму Instagram дівчина виклала кілька кадрів, які були зроблені ще на самому початку для промо-ролика її участі.
На знімках Ліда відображена в цікавій локації і дивовижному образі. перед камерою вона з'явилася в оригінальному сріблястому платті з білосніжною пухнастою накидкою. Її волосся акуратно укладені і прикрашені незвичайним аксесуаром, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.
У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Ще тоді я не підозрювала який захоплюючий період життя мене чекатиме. Люди експерименти, виклики, яскраві моменти, труднощі, шейпи, Кікі, що на цьому проекті зустрінуся зі своїми страхами, але знайду нові грані і можливості. Час пролетів так швидко. І сьогодні вже супер фінал! Хочу побажати удачі всім фіналістам, і ви приєднуйтесь, вони дуже сильно переживають і потребують підтримки!".
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