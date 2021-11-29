Американський актор Тімоті Шаламе, який виконав головну роль у фільмі "Дюна", сумує за своїм другом, модельєром Вірджилом Абло.
25-річна зірка Голлівуду опублікував серію фото в своєму мікроблозі в Instagram, висловлюючи біль у зв'язку з втратою близької людини, передає Politeka.net. На одному зі знімків Шаламе обіймає товариша.
Крім того, актор показав листування з Вірджилом - так спілкуватися можуть тільки хороші друзі.
Користувачі вирішили підтримати свого кумира добрим словом:
"Знаємо, що ти любив його, чувак! Ми все зробили! Він був одним з великих ❤️❤️"
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"мені шкода 😢"
"Спочивай з миром, легенда моди 🤍"
"Співчуваємо твоїй втраті, Тімоті. Ми знаємо, як багато він для тебе значив. Вірджила не забудуть ❤️"
"Спасибі за цей красивий пост на честь красивого життя"
"Мені дуже шкода, малий"
З приходом популярності, Шаламе став частіше з'являтися на кінофестивалях, демонструючи з року в рік все більш сміливі і навіть провокаційні образи. Він співпрацює з відомими дизайнерами, в тому числі з Вірджілом Абло. Так, в 2019 році Шаламе представляв на «Золотому глобусі» фільм «Красивий хлопчик», і одягнувся відповідно. Він вибрав костюм Louis Vuitton від Вірджіла Абло, що складається зі штанів і сорочки чорного кольору з невеликим доповненням у вигляді блискучого харнеса. Відомо, що цей елемент гардеробу був запозичений модними дизайнерами з квір-культури.
Зазначимо, Вірджіл Абло, художній керівник чоловічого одягу бренду Louis Vuitton, а також засновник власної компанії Off-White, помер 28 листопада. Модельєр два роки боровся з раком - серцевою ангіосаркомою, і весь цей час продовжував творити.
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