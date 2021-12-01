Даша Ставнича, учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако, зараз насолоджується відпочинком в екзотичній країні.
23-річна фітнес-тренер Даша Ставнича після участі в "Холостяку" стала дуже популярною в соцмережі. У дівчини утворилася своя армія шанувальників. Блондинка регулярно ділиться з підписниками подіями з життя, дає поради з приводу краси і здоров'я. У новому пості екс-фаворитка Заливако продемонструвала достоїнства своєї спортивної фігури, передає Politeka.net.
Даша Ставнича позувала в смарагдовому купальнику в тіні химерного дерева. Судячи з геометки, вона знаходиться зараз в Кенії.
Красуня вибрала кращі ракурси, щоб продемонструвати, як здорово вона виглядає. На задньому тлі видніється кромка білосніжного пляжу з парасольками і шезлонгами, а також блакить Індійського океану.
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"Подорожі - марна трата грошей і часу або щось важливе? Якби була можливість прямо зараз відправитися в будь-яку точку світу, куди б ти полетів(а)? Пиши думки в коментарях, поспілкуємося✨", - запропонувала Даша в підписі.
Користувачі кинулися відповідати, не забуваючи нахвалювати дівчину:
"На Кіпр або Грецію😁 🌊 ☀️"
"Я б вирушила в навколосвітню подорож 😌 🙌 - ось це ти ризикова 😂 я б точно не поїхала) хаха"
"Ідеальна"
"Париж, Греція, Хорватія, Мальдіви, список дуже великий😍"
"Вся справа в грошах... а їх немає... А мрію побачити Мальдіви..."
"Немає сенсу писати, все одно я нікуди не поїду, а ти класна))) продовжуй в тому ж дусі)))"
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