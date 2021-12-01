Даша Ставнича, учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако, зараз насолоджується відпочинком в екзотичній країні.

23-річна фітнес-тренер Даша Ставнича після участі в "Холостяку" стала дуже популярною в соцмережі. У дівчини утворилася своя армія шанувальників. Блондинка регулярно ділиться з підписниками подіями з життя, дає поради з приводу краси і здоров'я. У новому пості екс-фаворитка Заливако продемонструвала достоїнства своєї спортивної фігури, передає Politeka.net.

Даша Ставнича позувала в смарагдовому купальнику в тіні химерного дерева. Судячи з геометки, вона знаходиться зараз в Кенії.

Красуня вибрала кращі ракурси, щоб продемонструвати, як здорово вона виглядає. На задньому тлі видніється кромка білосніжного пляжу з парасольками і шезлонгами, а також блакить Індійського океану.

"Подорожі - марна трата грошей і часу або щось важливе? Якби була можливість прямо зараз відправитися в будь-яку точку світу, куди б ти полетів(а)? Пиши думки в коментарях, поспілкуємося✨", - запропонувала Даша в підписі.

Користувачі кинулися відповідати, не забуваючи нахвалювати дівчину:

"На Кіпр або Грецію😁 🌊 ☀️"

"Я б вирушила в навколосвітню подорож 😌 🙌 - ось це ти ризикова 😂 я б точно не поїхала) хаха"

"Ідеальна"

"Париж, Греція, Хорватія, Мальдіви, список дуже великий😍"

"Вся справа в грошах... а їх немає... А мрію побачити Мальдіви..."

"Немає сенсу писати, все одно я нікуди не поїду, а ти класна))) продовжуй в тому ж дусі)))"

Нагадаємо, що екс-фаворитка "Холостяка" Даша розляглася на підлозі, вразивши словами: "Я дякую тобі ... »

Як повідомляла Politeka, Даша з "Холостяка «виплеснула емоції після зустрічі з ріднею:" ви не повірите, але...»

Також Politeka писала, що екс-фаворитка "Холостяка" посварила українців розповіддю про відпустку в Мілані: "чому б вам..."