Відома танцівниця і хореограф Олена Шоптенко поділилася емоціями після програшу колишнього чоловіка Дмитра Дікусара в "Танцях з зірками".

Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко є відомою українською танцівницею та головним хореографом на проєкті "Танці з зірками". Раніше вона сама була учасницею цього шоу, але показавши приголомшливий результат і талант отримала роботу в проєкті. Також вона є колишньою дружиною відомого танцюриста і хореографа Дмитра Дікусара.

Так, цього разу танцівниця опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олена Шоптенко позує на камеру з командою проєкту "Танці з зірками". Під фото вона вирішила висловити свої емоції після програшу свого колишнього чоловіка Дмитра Дікусара в шоу. Як відомо, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар посіли друге місце у фіналі.

"Будь-який проєкт - це люди.

За всі сезони "Танців" цей, мабуть, був для мене самим душевним. Він просякнутий повагою, довірою, підтримкою, вірою і щирою любов'ю до танцю. Такий рідний.



Це саме той випадок, коли все зійшлося. Запал нових найталановитіших танцюристів, самовіддана залученість зірок, режисерська команда "на одній хвилі", емоційна і "танцювальна" близькість всіх учасників процесу. Все це дозволяло бути максимально відкритим один з одним, працювати в команді та створювати красу.

Найкращий показник сезону - його фіналісти. Пари у фіналі цього року дуже сильні.



Навіть попри втому, зараз я абсолютно щаслива. Сезон вдався! Спасибі всім учасникам і команді за це.

Для мене велика честь бути частиною такої режисерської групи!



Володимир Завадюк - ти серце цього проєкту



І звичайно, нічого цього не було б без найбільшого мотиватора і натхненника – глядачів! Спасибі вам", - висловилася Олена Шоптенко.

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