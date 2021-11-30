Телеведуча Оля Фреймут, яка стала зіркою програми "Ревізор", показала, як проводить час з молодшою сестрою в Києві, поділившись кадрами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною вітчизняною телеведучою і зіркою шоу"Ревізор". Зірка зараз одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимира Локотко. Зараз Фреймут зайнята вихованням українців, навчаючи їх етикету. Не забуває Оля і про Instagram, в якому ділиться найцікавішим.

Цього разу Оля показала молодшу сестру-красуню Юлю. Фреймут досить довгий час її приховувала, але тепер іноді можна побачити їх разом. На новому фото Оля і Юля сиділи в одному із закладів Києва. Сестри посміхалися, позуючи для фото.

А ще на одному сторіс Оля розповів про етикет і походи в гості.

"Ми особливо цінуємо суспільство рідних. Поділюся з вами етикетом гостинність - як влаштувати свята, бути найцікавішим, бажаним гостем, стати самому ссебі", - написала Оля.

Нагадаємо, Фреймут після скандалів на "Танцях з зірками" звернулася до Кухар і її чоловіка

А ще Politeka повідомляла, що Фреймут зважилася розповісти, чим для неї обернулася участь у "Танцях з зірками"

Також Politeka писала, що 15-річна дочка Фреймут хвалилася своєю каліфорнійською трансформацією, зацікавивши маму



