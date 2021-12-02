Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як доглядає за зовнішністю в салоні краси - тепер зрозуміло, чому у зірки така гладка шкіра.
Популярна телеведуча ретельно доглядає за зовнішністю, адже її зобов'язує професія, передає Politeka.net.
Леся Нікітюк не тільки намагається регулярно відвідувати спортзал і правильно харчуватися, також вона буває і в кабінетах салонів краси.
В одних з останніх сторіс зірка показала, як їй роблять чистку обличчя, позбавляючи від чорних крапок і прищиків. Тепер зрозуміло, чому у Лесі Нікітюк така гладка і ідеальна шкіра.
"Нарешті прийшла на чистку", - написала красуня.
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А пізніше вона жартома запитала у косметолога: "Машо, може, добре знущатися?".
Крім того, Леся Нікітюк показала, як її позбавляють від целюліту. На кадрах по п'ятій точці телеведучої проводили спеціальним приладом.
"Эндосфера. Пора трохи взятися за себе", - написала красуня.
Зазначимо, в недавньому інтерв'ю Леся Нікітюк розповіла, що заради фігури відмовилася від макаронів, хліба, булок, свинини і телятини.
По можливості, зірка купує або привозить від мами овочі, курку і домашні яйця.
Здорове харчування для телеведучої - це зовсім недорого, як прийнято думати.
Нагадаємо, Нікітюк розговорилася про заощадження і заробітки
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