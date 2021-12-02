Зірка показала, як над нею працюють фахівці

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як доглядає за зовнішністю в салоні краси - тепер зрозуміло, чому у зірки така гладка шкіра.

Популярна телеведуча ретельно доглядає за зовнішністю, адже її зобов'язує професія, передає Politeka.net.

Леся Нікітюк не тільки намагається регулярно відвідувати спортзал і правильно харчуватися, також вона буває і в кабінетах салонів краси.

В одних з останніх сторіс зірка показала, як їй роблять чистку обличчя, позбавляючи від чорних крапок і прищиків. Тепер зрозуміло, чому у Лесі Нікітюк така гладка і ідеальна шкіра.

"Нарешті прийшла на чистку", - написала красуня.

А пізніше вона жартома запитала у косметолога: "Машо, може, добре знущатися?".

Крім того, Леся Нікітюк показала, як її позбавляють від целюліту. На кадрах по п'ятій точці телеведучої проводили спеціальним приладом.

"Эндосфера. Пора трохи взятися за себе", - написала красуня.

Зазначимо, в недавньому інтерв'ю Леся Нікітюк розповіла, що заради фігури відмовилася від макаронів, хліба, булок, свинини і телятини.

По можливості, зірка купує або привозить від мами овочі, курку і домашні яйця.

Здорове харчування для телеведучої - це зовсім недорого, як прийнято думати.

Нагадаємо, Нікітюк розговорилася про заощадження і заробітки

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