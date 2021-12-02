Відома співачка Вікторія Смеюха, яка нещодавно розповіла про різку поведінку колеги Киминской, вразила зміною образу перед швидким виходом її нової пісні.

Зовсім скоро Віка Смеюха випустить композицію, яку дуже тиснули фанати. На тлі скандалу зі своєю колишньою колегою з "НеАнгелів" Вікторія не стала сидіти на місці і вирішила показати інтригуючий анонс. За словами Вікі, вона вирішила зробити сюрприз.

"Друзі, цей анонс повинен був вийти трохи пізніше, але у ваших численних повідомленнях я побачила спрагу очікування нової роботи.🤗 Як ніколи хочеться поділитися з Вами своїми потаємними емоціями.❤️❤️❤️

10 грудня 2021 року відбудеться довгоочікувана прем'єра моєї нової пісні – «Говори що хочеш». Я знаю, що ви довго чекали, але такі щирі одкровення вимагають свого часу і місця. 🌍 І тут діє нове правило - »Говори що хочеш"! Пишіть, що відчуваєте, слухаючи цей фрагмент? 🙏🏼» - висловитися Вика.

Шанувальники відреагували:

"Чудово👏; сильний вокал🔥 це і в групі було помітно😍; я відчуваю шок-нарешті я чую силу вашого голосу!; Як же я чекаю цей трек🤤 🔥; відчуваю це хіт🔥; як завжди думаю, що буде гармата; На розрив 🔥 🔥 🔥 просто до глибини глибин 😍 нарешті Приділиш Камінську😂».

Нещодавно Вика потрапила в гучний скандал-їй подарували торт з портретом Камінської, і вона його із задоволенням розрізала, відтяпавши славі голову.

Після цього Вика дала відверте інтерв'ю в програмі" Зірковий шлях", в якому розповіла про приниження і булінг з боку Камінської. За словами Смеюхи, доходило не тільки до лайки, а й до рукоприкладства і бійок.

Нагадавши, Камінська з "НеАнгелів" в перуці заінтригувала відповіддю на інтерв'ю Смеюхи, відео: "Ну Заєць, ну постривай...".

Як повідомляла Politeka, Сміюха розговорилася про булінг в "НеАнгелах": "Віка тупа, Віка погано рухається...".

Також Politeka писала, що Камінська з " НеАнгелів "після скандалу зі Сміюхою здалася в несподіваному вигляді:"і в дамках".