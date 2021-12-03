Дружина музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, поділилася своїм радісним настроєм - користувачі Мережі відразу помітили яскраві очі зірки, мовляв щастя не приховаєш.

Сніжана Бабкіна - танцівниця і актриса, а з деяких пір і блогерка, повідомляє Politeka.net. У своєму Instagram вона ділиться особистим, а також на фото хвалитися хорошим настроєм.

Цей раз не став винятком: на фото артистка посміхалася, а її очі просто світилися від щастя, що помітили користувачі Мережі.

"Всіх з першим днем зими!❄️

Люблю! Цілую!!!💋

Будьте Здоровенькі!🙌 🏻 ",- написала Сніжана Бабкіна.

За 11 годин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ну яка краса ❤️", " які ви красиві🔥 🔥, "Ох вже ці очі, горять від щастя😍 😍", " І я вас Сніжаночка! За ВСЕ!!!! ❤ ❤ ❤ ❤ ", "Цьомчики💙", "❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Сергій Бабкін зізнався, що зраджував дружині з жінками легкої поведінки. Послуги обходилися від 50 до 500 доларів.

Сніжана давно пробачила чоловіка, хоча спочатку навіть думала від нього йти.

Пара пропрацювала свої проблеми, і продовжує жити разом, виховуючи дітей.

За словами дружини Бабкіна, вона стала займатися собою, і відразу помітила, як змінилося ставлення до неї.

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