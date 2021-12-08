Український співак і телеведучий Віталій Козловський, який нещодавно показав себе з сивим волоссям, вирішив згадати минулі дні і задумався про початок кар'єри.

Цього разу чоловік вирішив згадати минуле і опублікував кілька пам'ятних старих фото і кадрів, які показували його в різні періоди творчості. За словами Козловського, в той момент йому такі зачіски здавалися гарною ідеєю.

«В якому образі я був, коли ви починали стежити за моєю творчістю? Бачу ваші реакції на питання в сторі! Як приємно, скільки людей зі мною так довго. Ще з того часу, коли я був зеленим і недосвідченим, з довгим волоссям і великою вірою в свою справу.

Згодом волосся стали коротшими, але віра в те, що я ділю, чим захоплююся стала більше і свідоміше. ДО РЕЧІ, Довга зачіска у мене була ще з часів участь в шоу»Життя". Танцював з Русланою, з такою зачіскою вважав, що буде більше динаміки, вони будуть літати", - розповідає Козловський.

Раньше 36-річний артист опублікував свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у новому образі.У волоссі і бороді Козловського з'явилася сивина.

"А ви любите сніг?",- запитав він у своїх передплатників.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі відзначили, що Козловському йде легка проседь.

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