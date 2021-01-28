Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева обескуражила публику неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, 30-летняя певица поделилась провокативным фото в своих "сториз" в Инстаграм, на котором застыла в удачный момент. Девушка сделала репост со странички своей знакомой.

Так, Надя эпатировала своим вызывающим видом и дерзкой выходкой. Девушка позировала в растянутом свитере оверсайз бежевого оттенка, при этом была без штанов или юбки. Немного выставив ножку вперед, Дорофеева вскинула обе руки, показывая средние пальцы.

Нецензурщину звезда сопроводила милой улыбкой.

"Спрашиваю у nadyadorofeeva: "Где моя зарплата?" А Надя...", - говорится в подписи.

Напомним, после распада группы "Время и Стекло", Дорофеева решила заняться сольной карьерой, выпустив осенью прошлого года свой первый хит Gorit.

"Мы с Лешей (Позитивом, - прим. ред.) поняли, что сделали максимально все и наше время в группе действительно истекло", - отмечала артистка, когда объявила о закрытии проекта.

Теперь же Дорофеева хвастается небывалым успехом и рекордами своей песни: "У песни gorit уже более 1 млн прослушиваний на Spotify меньше чем за 2 месяца! И, как оказалось, это лучший результат для украинского артиста 💔".

Ранее мы сообщали, что Надя взбудоражила страстным танцем в обтягивающих лосинах и на каблуках. В комментариях Наде оставили массу приятных слов, хотя не обошлось без колких сравнений: «Я тебя смотрю с шести лет и мне нравится», «Кривляка», «Надька, не будь NK», «Молодчинка», «Прикольно», «Классно танцуешь», «Умничка! Обожаю».

Напомним, что Надежда Дорофеева сделала неожиданное признание о своем участие в "Голосі країни", украинцы затаили дыхание: "Мои дорогие...".

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