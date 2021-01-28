Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева обескуражила публику неожиданным кадром
Как передает Politeka.net, 30-летняя певица поделилась провокативным фото в своих "сториз" в Инстаграм, на котором застыла в удачный момент. Девушка сделала репост со странички своей знакомой.
Так, Надя эпатировала своим вызывающим видом и дерзкой выходкой. Девушка позировала в растянутом свитере оверсайз бежевого оттенка, при этом была без штанов или юбки. Немного выставив ножку вперед, Дорофеева вскинула обе руки, показывая средние пальцы.
Нецензурщину звезда сопроводила милой улыбкой.
"Спрашиваю у nadyadorofeeva: "Где моя зарплата?" А Надя...", - говорится в подписи.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
Тело известной российской певицы найдено под окнами высотки, подробности трагедии: "Рядом с ней была..."
Школы и детсады закроют на Одесчине, дело не в карантине: озвучена причина
Украинка с 15-м размером бюста вывалила свои "тыковки" на отдыхе в Египте: "Пошло и вульгарно"
Напомним, после распада группы "Время и Стекло", Дорофеева решила заняться сольной карьерой, выпустив осенью прошлого года свой первый хит Gorit.
"Мы с Лешей (Позитивом, - прим. ред.) поняли, что сделали максимально все и наше время в группе действительно истекло", - отмечала артистка, когда объявила о закрытии проекта.
Теперь же Дорофеева хвастается небывалым успехом и рекордами своей песни: "У песни gorit уже более 1 млн прослушиваний на Spotify меньше чем за 2 месяца! И, как оказалось, это лучший результат для украинского артиста 💔".
Ранее мы сообщали, что Надя взбудоражила страстным танцем в обтягивающих лосинах и на каблуках. В комментариях Наде оставили массу приятных слов, хотя не обошлось без колких сравнений: «Я тебя смотрю с шести лет и мне нравится», «Кривляка», «Надька, не будь NK», «Молодчинка», «Прикольно», «Классно танцуешь», «Умничка! Обожаю».
Напомним, что Надежда Дорофеева сделала неожиданное признание о своем участие в "Голосі країни", украинцы затаили дыхание: "Мои дорогие...".
А еще Politeka писала, что Дорофеева распахнула рубаху перед Дантесом, показав красоту в броском лифчике: "Хочется опять...".
Также Politeka сообщала, что Дорофеева в бесстыжем топе показала моменты, которые ее впечатлили на "Голос країни": "Боже мой, какая...".