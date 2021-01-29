Популярная певица Ани Лорак похвасталась зимним образом в заснеженном лесу
Как сообщает Politeka.net, новые фото артистка показала на своей странице в Инстаграм.
Лорак надела синюю куртку-пуховик, джинсы, черную кофту и шапку и отправилась за зимними кадрами для своего миниблога. И не прогадала, реакция оказалась довольно бурной.
Цвет наряда, а также зимняя природа вокруг даже вызвали у пользователей Сети ассоциации со Снежной Королевой, с которой сравнили певицу.
«Мы учимся жить в предложенных обстоятельствах. Лучшее время — это здесь и сейчас!» - написала она.
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Отметим, фотографии Лорак засыпали комплиментами. Особенно многим поклонникам артистки понравилась ее улыбка.
«Ваша улыбка творит чудеса, только увидела и сразу же настроение улучшилось😍😻любимая наша, Каролина», «Каролиночка куколка какая в снежном лесу», «Ваша улыбка это, что-то прекрасное...😻 Она вам к лицу! ❤️Улыбайтесь всегда», «Каролиночка какая Вы лапочка 😍❤ Прелесть 😍 Красотка😍❤», «Снежная королева! 😍», «Снежная Королева😍», «Так тепло стало от вашей улыбки!», «Прекрасная Снегурочка😍❄️ прелесть😍 не налюбоваться 😍 Прекрасного вечера Каролиночка», - пишут в комментариях.
Напомним, Ани Лорак в расстегнутой рубашке "поджарилась" на солнце, сверкая белым лифчиком: "Дива с тату бабочки".
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