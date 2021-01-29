На днях у известной украинской певицы Насти Каменских умер отец, 82-летний Алексей Иосифович Жмур
Звезда рассказала, что ее папа не дожил до премьеры клипа на песню "Почуття", пишет Politeka.net. Алексею Жмуру очень понравилась эта композиция, ведь она рассказывает о девушке, которая выходит замуж и о чувствах ее родителей.
По словам артистки, ее отец ждал клипа, ведь в съемках принимала участие его жена.
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру", - написала артистка, подкрепив кадром из клипа, где она позирует вместе с матерью.
Сегодня, 29 января, певица опубликовала часть видео в своем Инстаграм.
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«Почуття» - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию.
Надеюсь, что это видео вам напомнит все самые счастливые моменты вашей жизни❤️ ⠀ «Почуття» - ода влюбленным и любящим", - написала Настя.