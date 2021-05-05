Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась событием своей жизни

Артистка - мать двоих детей, с которыми проводит время чаще, чем обычно, передает Politeka.net. Анна рассказывает об этом в Инстаграм.

Пост звезда подкрепила фото в костюме из шелка. Короткий топ имел декольте, которое актриса распахнула.

Привлекало внимание лицо красотки с большими глазами.

"На фото вы видите уставшее и томное лицо мамы двух сыновей после длительного карантина, операции и праздников...

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Но! Сегодня последний день праздников, карантинов и мамы могут вздохнуть с облегчением! Завтра дети идут в садик!🙈🤪 ураааа!!!", - написала Саливанчук, показав себя настоящую.

Видно, что звезда не может скрыть своей радости, ведь все мамы могут отдохнуть в тишине, а укачав младшего смогут позволить себе бокал вина.

"Конечно, любите своих детей, но когда сад работает, это намного лучше😂", - подытожила актриса.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Лучшая", "Шикарная🔥", "Красивая", "Сад или в моем случае школа,это точно большая радость 😂👏😍", "Няшка.... позитив", "Да! Анечка! Ты всемогущая!♥️☺️ Пора уже новую фотосессию делать с твоими новыми энергиями! ♥️🚀", "красотка🔥", - написали пользователи сети.

В частности, недавно из-за сильных болей актриса была вынуждена носить фиксатор на шее. Красотке сделали операцию и ее состояние улучшилось.

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