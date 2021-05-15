Ведущая Леся Никитюк взбодрила одесситов одним своим присутствием

33-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как отдыхает в Одессе.

Девушка позировала на летней площадке ресторана, расположенного в одном из уютных двориков с самобытной архитектурой. Она была в белом топе, узких голубых джинсах и коротком жакете серого цвета. Лицо красотка спрятала за солнцезащитными очками.

В кадр попали случайные прохожие, в том числе парочка, сидевшая за столиком неподалеку. Леся обратила на них внимание в подписи к фото:

"Когда я прилетаю в Одессу, все начинают обниматься... Таки да😁 Адесса Аркадия🔥".

Пользователи, как всегда, оценили юмор Никитюк, оставив комментарии:

"хоспади 😍😍она произносит через «а». 🔥🔥🔥Леся, Адесситы тебя любят❤️"

"Нереальная красавица ❤️"

"Клааасс... Еще и тепло😍"

"Мечтаю тоже когда-нибудь в Одессе встретить Лесю и обняться❤️😍"

"Леся, у вас хорошее чувство юмора, это редкость ❤️ мне очень нравится! Ваши посты всегда очень интересно читать😍"

"Вы просто Леся «Амуровна»))"

"Такой одесский обычай, обнимать Лесь😂"

"От тебя просто идет энергия обнимашек😍❤️"

Ранее мы рассказывали, Никитюк довела победителя "Голосу країни" Сергея Лазановского чуть ли не до сердечного приступа. Парень упорно старался, чтобы ведущая его заметила, даже сделал кавер на ее единственную песню "Ямы". Кроме того, Лазановский признавался, что хотел бы встретиться с Лесей вживую. Когда же наконец ведущая обратила на него внимание, тот не сдержал эмоций.

Напомним, Леся Никитюк засветила свое холостяцкое гнездышко, джакузи и белые стены

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