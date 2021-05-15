Ведущая Леся Никитюк в Одессе пошла гости и решила выпить за одесские дворики
33-летняя звезда опубликовала новые видео в разделе сториз в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как отдыхает в Одессе.
Звезда пришла в картинную галерею и показывает своей аудитории одесский живопис - картины и арт-объекты на любой вкус. На одном из снимков Леся забирается на диванчик возле стены и трогает картину руками.
В кадр попали произведения искусства местных творцов. На видео Никитюк, нацепив в соцсти маску с большущими губами и блестящими щеками, прикинувшись коренной одесситкой, обратилась к своим фолловерам: "Ой, девочки, с вами на связи Двойра Моисеевна Цинципер. Пью за здоровье всех одесситов, за эти потряающие одесские дворики, за это искусство - до дна".
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Ранее мы рассказывали, Никитюк прилетела на выходные в Одессу и позировала на летней площадке ресторана, расположенного в одном из уютных двориков с самобытной архитектурой. Она была в белом топе, узких голубых джинсах и коротком жакете серого цвета. Лицо красотка спрятала за солнцезащитными очками.
Напомним, Леся Никитюк засветила свое холостяцкое гнездышко, джакузи и белые стены
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