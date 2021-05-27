Ведущая Маша Ефросинина выбрала необычное место для отпуска - давно мечтала вернуться в этот райский уголок планеты

Звезда решила отметить свое 42-летие в компании супруга Тимура Хромаева на одном из курортов Мексики. Ефросинина радует поклонников яркими фото из Тулума, будоража воображение роскошными образами и фантастическими пейзажами.

На последних снимках, которые она выставила в своем микроблоге в Инстаграм, Маша показала арт-центр Azulik Uh May, который, по задумке создателей, должен сочетать знания коренных народов, технологические инновации и экологическую устойчивость, передает Politeka.net.

Ефросинина рассказала о своих приятных переживаниях:

"Если прямо сейчас зайти в мои сториз, можно увидеть небывалое😉".

Сам арт-центр представляет собой конструкции из лиан и синтетического бетона, сквозь которые растут живые деревья – для архитекторов было важно показать, что для строительства необязательно жертвовать лесом. Важная часть проекта – интегрировать местное коренное население, начиная от изучения искусства индейцев майя и до непосредственной работы и бесплатного обучения местных в центре. "Его главная идеология - полное подчинение природе. Не затронуто ни одно дерево, все материалы органические", - написала Ефросинина.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Уже посмотрела!! Очаровательное место 😍", "Красиво 😍".

Напомним, что Маша Ефросинина, улетев в отпуск с мужем, устроила с ним перепалку: "Подумаешь, сто раз в день..."

Также Politeka писала, что бесбашенная Ефросинина устроила драку с актрисой "Квартал 95", кадры беспредела: "сначала дерутся, потом...".