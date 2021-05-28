Ведущая Маша Ефросинина высказалась по поводу своего жаркого отдыха с мужем в Тулуме
Не так давно звезда рассказала, зачем и почему отправилась в Мексику. Как оказалось, свой спланированный отдых телеведущая решила провести с пользой для себя и мужа. По мнению Ефросининой Тулум- это абсолютно vibe.
«Никакой буржуазии в самом пошлом ее понимании-с крокодиловыми вьетнамками и пляжными сумками-хермесами... Расслабленные и улыбчивые люди, причём все: от местных до отдыхающих; отдых на любой вкус и возможности - стена в стену с отелями с космическими ценами за ночь расположены отели с эко идеологией и абсолютно демократичными прайсами ( и завтраки в них наааамного вкуснее, чем в люксах)», - пишет Мария под серией кадров из семейного отдыха.
Также, по словам Ефросининой, при желании, уже через пару дней вы будете знать всё про ночную жизнь и все безумные вечеринки этого места, и обзаведётесь кучей веселых и беззаботных приятелей. Примечательно, что совсем недавно отпуск в Тулуме устроила Настя Каменских, заявив, что очень нуждается в перезагрузке и именно это место помогло ей прийти в себя.
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«Тулум - это совсем другой мир, где вайб такой, что не кайфовать от жизни невозможно! 💚; Вот раствориться в закате как раз сейчас так и надо😄; Красота 😍; Тулум - это мечтааа🔥🔥; Сказка; А я загадала увидеть вживую всю эту красоту и наслаждаться😍😍; Красота 😍», - отвечают в сети.
Мы ранее писали, что звезда решила отметить свое 42-летие в компании супруга Тимура Хромаева на одном из курортов Мексики.
Ефросинина радует поклонников яркими фото из Тулума, будоража воображение роскошными образами и фантастическими пейзажами. На последних снимках, которые она выставила в своем микроблоге в Инстаграм, Маша позировала в лучах тропического солнца на фоне пальм в прозрачном платье сочного желтого оттенка.
Напомним, что Маша Ефросинина, улетев в отпуск с мужем, устроила с ним перепалку: "Подумаешь, сто раз в день..."
Также Politeka писала, что бесбашенная Ефросинина устроила драку с актрисой "Квартал 95", кадры беспредела: "сначала дерутся, потом...".